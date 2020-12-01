Osmaniye İl Özel İdaresi 2021 yılı bütçesi 125 milyon TL

Osmaniye İl Özel İdaresi'nin 2021 yılı yatırım bütçesi 125 milyon TL olarak belirlendi.

Osmaniye İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarında bu ay il özel idaresinin 2021 yılı yatırım bütçesi belirlendi. İhtiyaçlara göre belirlenen yatırım bütçesinin yüzde 65'i yol, içme suyu, sulama suyu, tarımsal hizmetler, eğitim, kültür, çevre atık yönetimi ve çevreye ait düzenlemeler, havaalanı iniş şeridi, yer fıstığı müzesi, Karaçay rubber dam ve peyzaj düzenlemesi gibi yatırımlara ayrıldı. Yatırımlarla ilgili bilgiler veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, “Daha yaşanabilir bir Osmaniye için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu amaçla her zaman desteğini gördüğümüz devletimizin icra, karar ve temsil noktasındaki herkese şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise, “Allah bize bu memlekete hizmet edebilme fırsatı verdi. Bulunduğumuz görev, millete hizmet etme noktasında kutsal bir görev. Görevimizi en iyi şekilde yaparak, geleceğe devredeceğiz. Zaman çok hızlı geçiyor, bu zamanı iyi değerlendirmemiz lazım. Sizler de vatandaşımıza faydalı olma anlayışı içerisinde hareket ediyorsunuz. Sizleri kutluyorum” diye konuştu.

İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Genel Meclisi Üyeleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Osmaniye İl Başkanı Hamza Tor ile Milliyetçi Hareket Partisi Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu katıldı.