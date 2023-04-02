Osmaniye Milletvekili Aday Adayı Keleş, depremzedelerle iftar yaptı

Osmaniye'den 28. dönem AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Keleş, depremzede vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Aday Adayı Keleş, iftar öncesinde depremzede çocuklara oyuncak dağıttı.

28. dönem AK Parti Milletvekili Aday Adayı Mehmet Keleş, çadırkentte kalan depremzedelerle birlikte orucunu açtı. 500 depremzede vatandaşın bulunduğu iftar programında Milletvekili Aday Adayı Mehmet Keleş'le birlikte AK Parti Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Servet Alibekiroğlu da yer aldı.

İftardan önce depremzede çocuklara oyuncak dağıtan Keleş ve Alibekiroğlu, iftar sonrasında masaları tek tek gezerek depremzede vatandaşları dinledi.

Gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüreceklerini dile getiren Milletvekili A. Adayı Mehmet Keleş, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında biz de bu hizmet yarışında varız dedik. Merkez İlçe Başkanımızla birlikte önce 300 kadar çocuğumuzu sevindirdik. Onlara oyuncaklar dağıttık. Karınca kararınca yanlarında olmaya çalıştık. Gülümsemelerine, tebessümlerine şahit olduk. Ardından yaklaşık 500 depremzede hemşehrilerimizle birlikte orucumuzu açtık. Bu hizmet yarışında elimizden geldiği kadar, gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnşallah durmak yok yola devam" şeklinde konuştu.