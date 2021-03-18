Osmaniye otogarında korona virüs denetimi

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan korona virüs haritasında kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli' iller arasında gösterilen Osmaniye'de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde korona virüs denetimi yapıldı.

Kırmızı renkle ‘çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Osmaniye'de korona virüs denetimleri devam ediyor. Dinamik Denetim Modeli kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, otogar esnafı ve yolcu olarak bulunan müşterilere maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Bugün ülkemiz genelinde geniş çaplı bir denetim gerçekleştiriliyor. Biz de ilimizde bu denetimleri aralıksız sürdürüyoruz. Bugünkü denetimimizi otogarda yapıyoruz. Denetimlerimizde, vatandaşlarımıza korona virüs tedbirlerine uyulmasının önemini tekrar hatırlatıyoruz. Kurallara uyma konusunda Osmaniyeli hemşerilerimin gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımıza, içinde bulunduğumuz süreçte maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına hassasiyetle uymaları gerektiğini ayrıca ev ziyaretlerini ertelemelerinin, taziye ziyaretlerini telefonla yapmalarının çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu konuda bütün vatandaşlarımızın desteğini bekliyorum. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz” diye konuştu.