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Osmaniye polisi uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor

Osmaniye’de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye'de son bir haftada torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 28 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-06 Ocak tarihleri arasında narkotik olaylarına karışan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Güvenlik güçlerince belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 28 kişi gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerleri ile üzerlerinde yapılan aramalarda 30,70 gram esrar maddesi, 8 gram toz esrar maddesi, 21,89 gram eroin maddesi, 1,55 gram metamfetamin maddesi, 34,39 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet extacy hap ele geçirildi. Zanlılar işlemlerini ardından adli makamlara sevk edildi.

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