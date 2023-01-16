Osmaniye protokolünden kitap bağışı

Osmaniye'de ceza infaz kurumları için başlatılan kampanya çerçevesinde protokol üyeleri kitap bağışı yaptı.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla ülke genelinde başlatılan ceza infaz kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyasına ilk bağışı Vali Erdinç Yılmaz ve protokol üyeleri yaptı. Adliyede düzenlenen programa Vali Yılmaz'ın yanı sıra Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Kocabaş, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ferhat Karakuş, OKÜ Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Can Altundarak katıldı.

Protokol üyeleri ile kurdele kesen Vali Yılmaz, 16 Ocak tarihinin aynı zamanda Atatürk'ün Osmaniye'ye gelişinin 98. yıl dönümü olduğunu ifade ederek, kampanyanın bugün başlamasının çok anlamlı olduğunu söyledi.

Kampanyaya destek olan herkese teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, “Kitap okuma alışkanlığı çok önemli. Bakanlığımızın önderliğinde bunu artırmak istiyoruz. Bu konuda verdiğiniz destekten dolayı, bağışlarınızdan dolayı adliyemiz adına, Ceza İnfaz Kurumlarımız adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.