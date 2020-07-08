Osmaniye Tasarım Beceri Merkezi açıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından ilan edilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar” projesi kapsamında Eyüp Sultan Mahallesi'nde oluşturulan Tasarım Beceri Merkezi ve diğer okullarda yer alan atölyelerin açılışı törenle yapıldı.

Açılış törenine Vali Yılmaz'ın yanı sıra Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Hulusi Akkuş, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Törende, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'a açılışı yapılan Tasarım Beceri Merkezi ve Atölyeler hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, “Küçük Dokunuşlar Büyük Mutluluklar” projesi kapsamında 16 farklı kurumda 16 farklı türde 25 atölye oluşturulduğunu belirterek, projenin amacının, sosyoekonomik ve kültürel açıdan dezavantajlı konumda yer alan kadınların ve gençlerin mesleki kapasitelerine katkıda bulunarak, onların istihdamının sağlanmasının yanında çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

Açılışı yapılan Tasarım Beceri Merkezi'nde seramik, resim, müzik, ses kayıt (müzik), küçük onarım, teknoloji tasarım olmak üzere 8 atölye bulunduğunu kaydeden Albak, ayrıca il merkezindeki 11 okul ile Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezinde ve 3 ilçede her ilçede bir okulda olmak üzere atölyelerin oluşturulduğunu da belirtti.

Açılışın ardından Tasarım Beceri Merkezini gezerek atölyeler hakkında bilgi alan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, dezavantajlı konumda bulunan kadınlar ve gençler için oluşturulan tasarım beceri merkezi ve atölyelerin hayırlı olmasını dileyerek, “Bu atölyelerden ilimizdeki hanımların ve çocuklarımızın çok fayda göreceğine, burada aldıkları kurslar sayesinde yeteneklerini geliştireceklerine ve mesleki kapasitelerine katkıda bulunacaklarına inanıyorum" dedi.