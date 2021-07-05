Osmaniye Valisi Yılmaz: "Maske takma oranının düştüğünü görüyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan korona virüs haritasında yüzde 58,1 aşılama oranıyla turuncu renkte gösterilen Osmaniye'de denetimler devam ediyor. ‘Dinamik Denetim Modeli' kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Bahar ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile birlikte Kemal Satır Caddesi boyunca gerçekleştirilen denetimlere katılan Vali Erdinç Yılmaz, normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlarda maske takma oranının düştüğünü söyledi.

Maske takma sorumluluğunun halen devam ettiğini hatırlatan Vali Yılmaz, Denetimlerimizi bugün de sürdürüyoruz. Normalleşme süreci ile birlikte vatandaşlarımızda maske takma oranının düştüğünü görüyoruz. Ancak bunun korona virüsle yaptığımız mücadeleyi sekteye uğratacağını bilmemiz gerekiyor. Maske takma sorumluluğumuz hala devam ediyor. Maskemizi takalım, sosyal mesafeye dikkat edelim ve hijyen kurallarına uyalım. Şu anda korona virüsle mücadelede çok iyi gidiyoruz. Bu virüsten tamamen kurtulmak için öncelikle tedbirlere uymamız sonra da mutlaka aşımızı olmamız gerekiyor. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimden kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyorum. İnşallah vaka sayısının en düşük olduğu iller arasında en iyi il olma durumumuzu sürdürelim ve korona virüsü bitiren ilk kent Osmaniye olsun” diye konuştu.