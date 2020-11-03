Osmaniye Valisi Yılmaz: "Ne yazık ki vaka sayılarında artış gözlemliyoruz"

Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelede herkese görev düştüğü belirerek, "Son günlerde ne yazık ki vaka sayılarında artış gözlemliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyorum" dedi.

Covid-19 ile Mücadele Kapsamında Pandemi Değerlendirme Toplantısı Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında Kadirli'de yapıldı. Kadirli Kaymakamlığı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, korona virüsle mücadelenin devam ettiğini ve bu mücadelede herkese görev düştüğü söyledi. Vali Erdinç, “Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor. Son günlerde ne yazık ki vaka sayılarında artış gözlemliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan bir kez daha kurallara hassasiyetle uymalarını rica ediyorum. Kurallar çok basit; maskemizi takacağız, sosyal mesafeye dikkat edeceğiz ve temizlik kurallarına özen göstereceğiz. Bu kurallara sadece kendimiz için değil sevdiklerimizin ve tüm toplumumuzun sağlığı için de uymak zorundayız. Hepimizin bu sorumluluğun farkında olması lazım. Biz, kurumlarımızla birlikte gereken tüm tedbirleri alıyoruz, vatandaşlarımız da kendi üzerlerine düşen görevleri yerine getirsinler ki bu mücadelede başarılı olalım. Bu mücadeleyi ancak hep birlikte kazanabiliriz” diye konuştu.

Toplantıda korona virüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken tedbirlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.