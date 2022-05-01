İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye Valisi Yılmaz: "Vaka sayısı sıfırlandı"

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kentteki korona virüs vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.


Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün korona virüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniye'm. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek kent oldu.

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