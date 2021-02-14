Osmaniye Valisi Yılmaz'dan sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan Vali Erdinç Yılmaz, cadde ve sokaklarda alınan tedbirlere ilişkin denetim gerçekleştirdi. Kısıtlamadan muaf tutulan esnafla da bir süre sohbet eden Yılmaz, maske, mesafe ve temizlik konularında tedbirlerin gevşetilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Vali Yılmaz, “Covid-19 tedbirlerine yönelik denetimlerimizi hafta içi de hafta sonu da sürdürüyoruz. Bu hafta sonu da tedbirlere uyulup uyulmadığını yerinde görmek amacıyla denetimimizi gerçekleştirdik. Kurallara büyük oranda uyulduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Korona virüsü ancak kurallara uyarak yenebiliriz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Adnan Menderes Bulvarı boyunca gerçekleştirilen denetimlere Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Yarbay Faruk Özdemir, İl Emniyet Müdür Vekili Erkan Samaraz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.