Osmaniye Yedi Ocak Halk Oyunları Topluluğu iki birincilik kazandı

Fakıuşağı Mahallesindeki Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmaya il genelinden 6 kulüp katıldı.Yarışmalara, Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yedi Ocak Halk Oyunları Topluluğu da katıldı. Sergiledikleri halk oyunları ve performansları ile jüri üyelerine ve katılımcılara adeta görsel şölen sunan topluluk iki dalda birincilik kazandı.

Yarışmada minikler düzenlemeli ve gençler geleneksel düzenlemesiz dallarda Osmaniye Belediyesi Yedi Ocak Halkoyunları topluluğu birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Yarışmaların ardından dereceye giren gruplara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.