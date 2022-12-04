Osmaniye'de 1 dönümlük meşelik alan yandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 dönümlük meşelik alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bekdemir köyünde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangında 1 dönümlük meşelik alan zarar gördü. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.