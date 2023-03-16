Osmaniye'de 10 bin aileye kömür yardımı

Depremde zarar gören Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 10 bin aileye devlet kömür yardımında bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü yaşanan depremlerde 11 il ağır hasar gördü. Bu illerin arasında yer alan Osmaniye'de birçok bina yıkılırken vatandaşlar çadır ve konteynerlere yerleştirildi. Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de vatandaşlar depremden etkilendi. Bu vatandaşların ısınma ihtiyacını gidermek için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı harekete geçti. Vakıf ilçede bulunan 10 bin aileye kömür yardımı yaptı. Vatandaşlar dağıtım yerine gelerek buradan ücretsiz verilen kömürleri aldı. Düziçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aytekin Taş Müdür, “6 bin ton kömür vatandaşlara dağıtılıyor. Vatandaşların ısınma problemini en kısa sürede çözmek için çalışmalar devam ediyor. Şuana kadar 800 aileye kömür dağıtımı yapıldı. Özellikle dağ köyleri daha soğuk olduğu için önceliği buraya verdik” dedi. Kömür alan vatandaşlar ise depremden dolayı devletin yardımda bulunduğunu belirterek, “Allah devletimize zeval vermesin. Bizim ısınmamız için kömür dağıtıyor. Biz de geldik bütün ailenin kömürünü alıp köye götüreceğiz” diye konuştu.