Osmaniye'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik D-400 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, Suriye uyruklu 10 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından D-400 Karayolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında doğu illerinden geldiği belirlenen 2 otomobil şüphe üzerine durduruldu. Otomobiller de yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı S.A. ve A.A. isimli şahısların Suriye uyruklu 1'i bebek 10 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğü belirlendi. Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye girdikleri tespit edilen 10 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.