İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de 10 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye’de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Osmaniye'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S.'nin yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.


Jandarmada işlemleri tamamlanan O.S. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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