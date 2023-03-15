Osmaniye'de 11 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hapis cezası bulunan şahıslar hakkında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.G'nin adresi tespit edilip yakalandı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan E.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.