Osmaniye'de 112 fidan toprakla buluştu

Osmaniye'de, Dünya ve Türkiye'de farkındalık olması için kutlanan 112 Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte 112 fidan toprakla buluştu.

Ülke genelinde olduğu gibi Osmaniye'de de Dünya ve Türkiye'de farkındalık olması için 11 Şubat'ta kutlanan 112 Günü kapsamında 81'i 81 il adına 31'i de protokol adına olmak üzere 112 fidan toprakla buluştu. Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından düzenlenen fidan etkinliğinde bu defa 112 personelleri ve protokol üyeleri doğaya nefes oldu. Programın açılış konuşmasını yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “11 Şubat 112 Günü'nün diğer illerde kutlandığı gibi 81 ilde 81 fidan adı altında ayrıca 31 adet fidanı da devlet büyüklerinin adına toplamda 112 tane fidan dikimi gerçekleştirdik” dedi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ise, “112 Günü olması münasebetiyle 81 ile 81 fidan dikimi etkinliğimizi yaptık. Bizlerde kendi fidanlarımızı diktik. Fidanları diktiğimiz alan inşallah yeşile bürünecek. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.