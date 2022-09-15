Osmaniye'de 112'ye düşen çağrıların yüzde 67'si asılsız

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, 2022 yılının il 8 ayında alınan 488 bin çağrının yüzde 67'si asılsız olduğunu söyledi.

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında 112 Acil Çağrı Merkezi toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda 112'ye düşen çağrılar hakkında bilgilendirme yapan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, “1 Ocak-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilimizde çağrı merkezine 488 bin 708 çağrı düşmüştür. Cevaplanan çağrıların kurumsal dağılımı ambulans acil yüzde 48, polis acil yüzde 42, jandarma acil yüzde 6, itfaiye acil yüzde 2, orman yangını acil yüzde 1.21, AFAD acil yüzde 0.79 oranındadır. Toplam çağrı 488 bin 708 olup bu çağrılardan yüzde 32,52'si asıl çağrı yüzde 67,48 oranında da asılsız çağrıdır” dedi.

Asılsız çağrı oranını en aza indirmek için yapılan faaliyetler hakkında da bilgiler everen Arık, “Bütün acil çağrı numaralarının tek acil çağrı numarası olan 112 olduğunun bilinçlendirilmesine yönelik ve gereksiz aramalar konusunda bilgilendirilme yapılması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Bu çerçevede Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel okullarda 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi boyunca 112 tanıtım faaliyeti 26 okula ve 8 bin 878 öğrenciye yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde de devam edilecektir. Ayrıca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanununa göre 250 TL idari para cezası verilir. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanır. Bu çerçevede ilimizde 2022 yılında 561 TL olarak belirlenen ceza 9 vatandaşımıza 5 bin 49 lira idari para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.

Toplantı sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, alınan kararların hayırlı olmasını dileyerek ilgili birimler arasındaki iş birliği ve koordinasyonun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinin önemli olduğunu vurguladı.