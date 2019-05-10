Osmaniye'de 12 kişiye iş

İŞKUR ile mağaza arasında yapılan protokol gereğince kasa sorumlusu mesleğinde 12 kişi istihdam edilecek. İşbaşı Eğitim Programı (İEP) kapsamında çalışacak olan katılımcılar 13 Mayıs günü işbaşı yapacak.

Osmaniye Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Ahmet Altunkaynak söz konusu mağazaya yapılan istihdamla ilgili, “İlimizde işsizliği azaltılması ve istihdamın arttırılmasına yönelik yapmakta olduğumuz çalışmalarımız devam etmektedir. 2019 istihdam seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş yeri ziyaretlerinde; işverenlerimize uygulanan teşvikler ile İŞKUR programlarını anlatmaya devam ediyoruz. İşverenlerimizi bu desteklerimizden faydalanmaları için il müdürlüğümüze davet ediyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını yaptığımız istihdamlar ile görmekteyiz. Bunlardan bir tanesi 13 Mayıs günü işbaşı yapılacak olan kasa sorumlusu mesleğindeki 12 kişilik istihdamdır. Bu istihdamı İşbaşı Eğitim Programı kapsamında gerçekleştirerek iş arayan vatandaşlarımıza iş tecrübesi kazandırmayı, işverenlerimize ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerinin yetiştirmesine ve işe alacakları kişiyi işbaşında tanımasına imkan sağlıyoruz" dedi.