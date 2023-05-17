Osmaniye'de 133 arıcıya 48 ton şeker dağıtıldı

Osmaniye'de, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremden etkilenen arı yetiştiricilerine 48 ton şeker desteği verildi.

Tarım ve Orman bakanlığı tarafından depremden etkilenen arıcılara yüzde100 hibe destekli 133 arıcıya 48 ton şeker dağıtımı yapıldı. Düziçi İlçesinde Arıcılık kayıt sistemine (AKS) kayıtlı olan toplam 99 arıcıya yüzde 100 hibe desteği ile toplam 36 ton 800 kg şeker dağıtımı yapıldı. Bahçe İlçesinden arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan 23 arıcıya 6 ton 950 kg, Hasanbeyli İlçesinden arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan 11 arıcıya 89 4 ton 450 kg şeker dağıtımı yapıldı.

Törene Düziçi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fevzi Soner Çerçi, veteriner hekimler, ziraat mühendisleri ve çiftçiler katıldı.