Osmaniye'de 133 bin 252 öğrenci karne heyecanı yaşadı

Osmaniye'de, 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda 133 bin 252 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Mehmet Akif Ortaokulu'nda karne dağıtımına katılan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, kentteki 419 okulda 133 bin 252 öğrencinin eğitim öğretimi tamamladığını belirtti.

Öğrencilere tatilde yapmaları gerekler konusunda tavsiyelerde bulunan Vali Coşkun, “Bugün öğrencilerimizle karne heyecanını paylaşmak üzere buradayız. Kareler, eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin performanslarını ortaya koyuyor, onların nasıl bir insan veya öğrenci olduklarına dair kanaat belgesi değildir. Düşük ve iyi notlar olabilir. Bunlar karşısında sevinilebilir, üzülebilirler ama bu her şey demek değildir. Bunun bilincinde olmak lazım. Eğer notlar düşükse inşallah daha fazla çalışarak bu notları yükseltebilirler Öğrencilerimiz tatilde iyi, dinlensinler. Gelecek seneye enerji depolasınlar ama tatili de boş geçirmesinler, mutlaka kitap okusunlar, kendilerine hobi edinsinler. Dolu dolu bir tatil geçirsinler” dedi.

Konuşmanın ardından Vali Coşkun ve Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Ayrıca öğrencilere “Çocuklarla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri” başlıklı broşür verilerek, kitap hediye edildi.