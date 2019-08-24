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Osmaniye'de 1,5 hektarlık çam ve makilik alan yandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan yandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karkın Mahallesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan yandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 14.20 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine Düziçi itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekipleri sevk edildi. Arazözler ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahale ettiği yangına Hatay Dörtyol Orman İşletme Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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