Osmaniye'de 15 saattir göçük altında bulunan çifti kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen yıkıcı depremlerde göçük altında kalan Doğan Akçakaya ve hemşire eşi Naciye Akçakaya'yı kurtarma faaliyetleri 15 saattir devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşılmaya çalışılıyor. Osmaniye'nin Merkez ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde bulunan Metin Tamer Sitesi'nde çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri, yıkılan binanın altında kalan 55 yaşındaki Doğan Akçakaya ve eşi Naciye Akçakaya ile iletişime geçti. Doğan Akçakaya ve eşi Naciye Akçakaya'yla iletişime geçilmesinin ardından arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan 112 Acil Sağlık ekipleri, depremzedelere ilk müdahalelerini yaptı. Arama kurtarma ekipleri, 15 saat boyunca göçük altında kalan Doğan Akçakaya ve hemşire eşi Naciye Akçakaya'yı kurtarma faaliyetlerine devam ediyor.

"Ailemi apartmandan aşağı indirip güvenli bir bölgeye götürdükten sonra buraya yardıma geldim"

Depremin olduğu saatlerde evinde uyuduğunu ve sarsıntıyla birlikte ailesini güvenli bir yere götürdüğünü ifade eden bir depremzede, “Ne kadar sürdü bilmiyorum ama abartmıyorum 1,5-2 dakikaya yakın sürdü. Ailemi apartmandan aşağı indirip güvenli bir bölgeye götürdükten sonra buraya yardıma geldim. Buraya yaya olarak koşarak geldim. Enkazın en üst tarafından bir tane bayan kurtardık. 13-14 yaşlarında bir çocuk, babası boynuna sarılmıştı. Babasının kafasına kolon düştü, çocuğu kurtardık. Bir bayan, bir erkek olmak üzere iki kişiyi daha kurtardık. 4 kişi hayatını kaybetmişti, onları da çıkarttık. Bir şey diyemiyorum, yapabileceğimiz bu kadardı. Sabah 05.00'den beri buradayım. Şu an söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Her şey boşmuş” diye konuştu.