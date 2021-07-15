Osmaniye'de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında birlik yürüyüşü ve gecesi düzenlendi.

Osmaniye'de “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” dolayısıyla kent protokolü ve yüzlerce vatandaş yürüyüş için bir araya geldi. Devlet Bahçeli Meydan'ı Şehitler Anıtı'nın önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydan'ında son buldu. Osmaniye Belediyesi Mehteran takımının da destek verdiği yürüyüştü ellerinde Türk bayrağı olan yüzlerce vatandaşa Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Harekat polisleri de eşlik etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik yürüyüşünün ardından Cumhuriyet meydanında bir araya gelen yüzlerce vatandaş Demokrasi ve Milli Birlik gecesinde buluştu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan gece Mehteran takımının gösterisiyle devam etti. Meydanı tamamen dolduran vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla şehitleri andı, demokrasiye sahip çıktı.