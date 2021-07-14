Osmaniye'de “15 Temmuz” resim sergisi açıldı

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “15 Temmuz” konulu resim sergisi açıldı.

Osmaniye Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla Osmaniye Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından yapılan “15 Temmuz” konulu resimler alışveriş merkezinde sergilendi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın açılışını yaptığı sergiyle ilgili katılımcılara bilgiler veren okul müdürü Cuma Aksu, sergide 66 eserin yer aldığını söyledi.

Öğretmen ve öğrencilerin fotoğrafları kullanılarak oluşturulan yağlı tabloyla ilgili bilgiler de aktaran Aksu, “5 metre uzunluğunda 2,5 yüksekliğinde 5 bölümden oluşan yağlı tablo resmi öğretmen ve öğrencilerin fotoğrafları kullanılarak yapıldı. 15 Temmuz ruhunu öğrencilerimizde benimsetmek için böyle bir çalışma yaptık” diye konuştu.

Vali Erdinç Yılmaz ise serginin açılışında emeği geçen herkese teşekkür etti.