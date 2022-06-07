Osmaniye'de 150 fidan toprakla buluşturuldu

Osmaniye'de 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde 150 fidan dikildi.

Merkeze bağlı Kazmaca köyü Meydan Mahallesi'nde geçen yıl 28 Temmuz günü saat 15.15'te başlayan orman yangının bin 500 hektar alan küle dönerken Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nın bir kısmı da yangın etkilenmişti. 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde Vali Erdinç Yılmaz'ın katımıyla yanan alanlara 150 fidan dikildi.

İlk fidanı toprakla buluşturan Vali Erdinç Yılmaz, “Geçen yıl temmuz ayında Osmaniye'mizde yanan alanlarda fidanlarımızı dikiyoruz. İnşallah sonbahara kadar, yanan bütün alanları fidanla buluşturmuş olacağız. Tekrar o çok güzel, görkemli ormanlarımıza inşallah yeniden kavuşacağız. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Türkiye Çevre Haftası nedeniyle Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve öğrencilerimizle birlikte fidan dikim faaliyetlerine biz de iştirak ettik, fidanlarımızı diktik” diye konuştu.