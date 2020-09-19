Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü Devlet Bahçesi Meydanı'nda kutlandı

Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü, Devlet Bahçeli Meydanı'nda törenle kutlandı.

Programa, Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Hakan Yener Demirel, Belediye Başkanvekili Mehmet Hulusi Akkuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ali Kurt ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, günün anlam ve önemini belirten Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ali Kurt konuşmasında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün Türk kahramanlığının cesaret ve fedakarlığının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsında taçlandığı büyük bir gün olduğunu söyledi. Kurt, "19 Eylül Gaziler Günü, bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğrunda canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırlandığı bir gündür" ifadelerini kullandı.

Vali Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal Rütbesi" ile "Gazilik" unvanının verildiği “Gaziler Günü'nü” sizlerle birlikte kutlamanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Malazgirt'te yalın kılıç at koşturan, gemileri karada yürüten, Adriyatik'ten Çin Denizi'ne üç kıtada destan yazan adalet ve kahramanlık timsali bir millet olarak, yıllar önce gücümüzü, azmimizi gösterdiğimiz yedi düvele karşı bugün de birliğimizi, dirliğimizi ve sarsılmaz irademizi göstermeye devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz." sözüyle ifade ettiği gibi ülkemize yöneltilmeye çalışılan tehditlere karşı kendilerini siper eden kahraman kolluk kuvvetlerimiz aynı azim ve iradeyle vatan topraklarına sahip çıkmaktadır. Kınık Gazetesi. Vatan topraklarımızda; Gidenlerin gelmediği Yemen'den, Allahuekber Dağları'nda buz kesen Mehmetçiğin son nefesinden, Bandırma Vapuru'na çırpınarak yüz süren Karadeniz'den, İlk hedef Akdeniz'e doğru "Allah, Allah" nidalarıyla şahlanan, nesilden nesile aktarılan silinmez destanlar yazmışlardır. Bizler ve gelecek nesillerimiz vatan aşkı ve sevdasıyla yoğrulacak ve atalarından emanet aldıkları vatan bildikleri bu topraklara alçakları uğratmayacaklardır" dedi.

Tören, Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Etiz'in kızı Esila Etiz'in şiir okuması ve Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ın şeref defterinin imzalanması ile sona erdi.