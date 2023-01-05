Osmaniye'de 2 ayrı evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Osmaniye'de girdiği 2 ayrı evden hırsızlık yaptığı öne sürülen 1 şüpheli yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Merkez ilçede 2 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olaylarını kısa sürede aydınlattı.

Şüpheli H.K. isimli şahıs yakalanarak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.