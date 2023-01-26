Osmaniye'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kum eleme makinesine ait muhtelif parçaların çalınması' olayı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmada güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin K.A. ve M.T. olduğunu belirledi. Her iki şüphelide adreslerine yapılan baskınla çaldığı malzemelerle birlikte yakalandı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.