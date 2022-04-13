Osmaniye'de "23 Nisan Coşkusu" temalı resim yarışması

Osmaniye Belediyesi tarafından '23 Nisan Coşkusu' konulu resim yapma yarışması düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde '23 Nisan Coşkusu' temalı resim yapma yarışmasına Osmaniye merkez ve merkeze bağlı tüm okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Resim yarışmasına Osmaniye merkez ve merkeze bağlı tüm ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecekler. Yarışmaya katılan öğrenciler istedikleri teknik ve istedikleri boyutta kağıtlara ‘23 Nisan' coşkusunu yansıtacaklar. Çocuklarımızın yüreğindeki 23 Nisan'ı daha da anlamlandırmak amaçlı düzenlenen resim yarışmasına katılacak öğrencilerin yaptıkları resimleri 20 Nisan 2022 tarihine kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne elden teslim etmeleri gerekmektedir. Her öğrencinin sadece bir eserle katılabileceği ve dereceye girenlere çeşitli ödüllerin verileceği resim yarışmasına katılım şartnamesi osmaniye-bld.gov.tr adresinden incelenebilecek veya 0328 440 00 80 numaralı çağrı merkezini arayarak Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabileceklerdir” denildi.