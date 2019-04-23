Osmaniye'de 23 Nisan coşkuyla kutlandı

Osmaniye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Tören öncesinde, Vali Ömer Faruk Coşkun, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında valilik makamını temsili olarak Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi Nihal Begüm Akıncı'ya devretti. İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak'ın da yer aldığı ziyarette Nihal Begüm Akıncı'ya Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Cuma Ali Kılıç ve öğretmeni Neslihan Aktaş eşlik etti.

Vali makam koltuğuna temsili olarak oturan Nihal Begüm Akıncı, Atatürk'ün dünyanın tüm çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramını kutlayarak, Osmaniye'de çocukların oyun oynayabileceği parkların ve spor tesislerinin artırılması, bilgisayarı ve akıllı tahtası olmayan okullara bilgisayar ve akıllı tahta gönderilmesi, kütüphanesi olmayan okullara kütüphane yapılmasını istedi.

Nihal Begüm Akıncı'nın taleplerinin imkanlar ölçüsünde gerçekleştirilmesi için çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını ifade eden Vali Ömer Faruk Coşkun, "Çocuklarımızın iyi yetişmesi ve geleceğe güvenle bakmaları için bizler de var gücümüzle gayret göstereceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor; onlara sağlıklı, mutlu ve güzel bir gelecek diliyorum" dedi.

Ziyaret sırasında Nihal Begüm Akıncı, Vali Coşkun'a çerçeveli Türk Bayrağı hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Vali İsmail Fırat İlkokulu'nda düzenlenen törenle devam etti.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun ve eşi, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mustafa Polat, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.