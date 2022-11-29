Osmaniye'de 23 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde pansiyonda kalan 23 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi'nde bir kız öğrenci pansiyonunda kalan öğrenciler akşam yemeğinde makarna, mercimek çorbası ve karışık kızartma yedi. Bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan bazı öğrenciler durumu yönetime bildirdi. Sabah saatlerine kadar 23 öğrenciden aynı şikayeti alan yetkililer durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine pansiyona çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri okulda yapılan 23 öğrenci, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumları iyi olan öğrencilerin tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.