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Osmaniye'de 2,5 kilo esrar ele geçirildi

Osmaniye’de ‘torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın aracında 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Osmaniye'de ‘torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şahsın aracında 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.D. isimli şahsın aracında yapılan aramada bagaj kısmına sırt çantası içerisinde gizlenmiş 2 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.


Emniyetteki işlemlerinin ardından E.D. isimli şahıs ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan adliyeye sevk edilecek.

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