Osmaniye'de 28 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Osmaniye'de geçen yıl toplam sabit yatırım tutarı 614 milyon TL olan proje için 28 adet yatırım teşvik belgesi verildiği belirtildi.

Osmaniyeli Bürokrat ve Akademisyenler Platformu (OBADER) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü verilerine dayanılarak yapılan değerlendirmeye göre, 2018 yılında Osmaniye'ye, KDV istisnası, sigorta prim desteği, yer tahsisi, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti gibi teşvikleri kapsayan 28 yatırım teşvik belgesi verildi.

Toplam sabit yatırım tutarı 614 milyon TL olan teşvikli yatırım projesinin gerçekleştirilmesiyle bin 738 ilave istihdam sağlanmasının planlandığı belirtilen değerlendirmede, 2018 yılında düzenlenen teşvik belgesinin adedi 2017 yılına göre azalırken, teşvik verilen projelerin toplam sabit yatırım tutarının ise arttığı kaydedildi.

2017 yılında, toplam sabit yatırım tutarı 487 milyon TL olan 77 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiği hatırlatılan değerlendirmede, şöyle denildi:

"Teşvik belgesi düzenlenmiş yatırım projelerinin 2 adedi, 152 milyon TL toplam sabit yatırım tutarı olan yabancı sermayeden oluşmaktadır. Teşvik verilen yabancı sermayeli yatırım projeleri; sabit yatırım tutarı 144 milyon TL olan ve 45 kişiye ilave istihdam taahhüt edilen çimento fabrikası ile 6 milyon TL sabit yatırım tutarındaki demir çelik sektörüne verilen teşvikten oluştu.

Bu yılda, teşvik verilen yatırımların yüzde 70'ini (432 milyon TL) imalat sektörüne, yüzde 28'ini (174 milyon TL) hizmet sektörüne ve yüzde 2'si (8 milyon TL) ise enerji sektörüne yapıldı. Önemli bir tarım bölgesi olan Osmaniye'de 2018 yılında tarım sektörü yatırımları için düzenlenen teşvik belgesi ise bulunmamaktadır. Osmaniye'ye son 5 yılda verilen toplam sabit yatırım tutarı 2,5 milyar TL seviyelerini bulan teşvikler, bölgesel gelişmişlik düzeyi farkını azaltmak, ihracatı ve teknoloji ağırlıklı üretimi artırmayı amaçlamaktadır.”