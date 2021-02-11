Osmaniye'de 3 iş yerini soyan hırsızlar yakalandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Sanayi Sitesi'ndeki 3 iş yerine giren hırsızlar 18 saatlik kamera görüntülerinin izlenmesiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesinde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerlerini açmak isteyen esnaf dükkânlarının kapı ve pencerelerinin açık olduğunu gördü. Bunun üzerine esnaflar durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şahısların iş yerlerine girdiği anlar kameralara anbean yansırken ekipler şahısların bulunması için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasındaki 18 saatlik görüntüyü titizlikle inceleyen ekipler şahısların A.Y. ve K.A. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.