Osmaniye'de 3. Kitap Fuarı açıldı

Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen ulusal boyutta 3'üncü kitap fuarı Osmaniyeliler ile buluştu. Masal Park yanı Fuar Alanında 16 Aralık'a kadar açık kalacak kitap fuarında 80 stantta, 180 yayınevi hizmet verecek, 150 yazar imza ve söyleşi günlerinde okuyucuları ile buluşacak. Geçen yıla oranla bu yıl fuar alanı iki kat genişleyerek 2 bin 400 metrekare alana kuruldu. Fuar boyunca 150 yazar okuyuculara kitaplarını imzalayacak ve Türkiye'nin önde gelen yazarları 27 söyleşi programıyla kitap severlerle buluşacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, belediyelerin kanunda belirtildiği şekliyle ve kamuoyunda algılandığı asli görevlerinin dışında şehrinin geleceğine de hizmet vermekle ilgili mükellefiyeti olduğunu ifade ederek, "Bu fuarlarda yayın kuruluşları fuarların oluşmasına ciddi anlamda destek veriyor katkı sağlıyorlar. Ünlü yazarları ve değerli kitapları gençlerle ve insanlarımızla buluşturuyorlar. Okumayan insan bilemez, bilmeyen insan anlayamaz, duyduklarına inanır ve duyduklarıyla yetinir. Ama okuyan insan öğrenir, bilir ve toplumda sözü anlaşılan bir insan haline gelir. Yerel yönetimlerin görevlerinden bir tanesi de gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızı içinde yaşadığımız ve mahsurlu olarak gördüğümüz sanal dünyaya kaptırmaktan korkuyoruz. Hem dilimiz yok edilmeye çalışılıyor hem de değerlerimiz yok edilmeye çalışılıyor. O yüzden bizim yerel yönetim olarak dilimizi korumak ve aynı zamanda da nesillerimizin kendi değerlerimizle yetişebilmesi, bu ülkeyi geleceğe lider ülke Türkiye ülküsüne eriştirecek kabiliyette, beceride ve aynı zamanda bu birikimde yetişebilmeleri için bu kitap fuarlarını düzenliyoruz. Kitap fuarları oluşturabilirsiniz. Ama içi boş olan kitap fuarları hiçbir şey ifade etmez. Önemli olan kitap fuarların genç beyinler, çocuklar ve her kesim tarafından anlaşılması ve okunması gerekir" dedi.

Osmaniye'de ilk defa stant kuran Türk Tarih Kurumu adına Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık yaptığı konuşmasında; “Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu olarak Osmaniye Belediyesi 3'üncü kitap fuarını çok önemli görüyor ve katılım sağlayarak destek veriyoruz. Türk tarihinin Türk dilinin yeni neslimizce anlaşılması ve idrak edilmesi adına yapılan bu fuarı çok anlamlı buluyorum.” Şeklinde konuştu.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun da konuşmasında, “İlimizin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacağına inancımız tamdır. Bu fuarın oluşmasında emeği geçen başta belediye başkanımız olmak üzere tüm herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Osmaniye Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Belediye Başkanlığının işbiriğinde Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen ‘Osmaniye'de Masallar Yarışıyor' yarışmasında dereceye giren Fatih Kaya, Sabri Özkan, Ece Nur Karslı ve Berika Emine Gedik'e ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Daha sonra protokol üyeleri ve katılımcılar ile birlikte fuar alanını gezerek yayınevi stantlarını ziyaret ettiler.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutan Jandarma Albay Tamer Bilacan, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, siyasi parti il, ilçe başkan ve temsilcileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.