İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Osmaniye'de 4 köyde uygulanan karantina kaldırıldı

Osmaniye merkezde yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 köyde uygulanan karantina sona erdirildi.


Osmaniye'de yükselişe geçen Covid-19 salgını nedeniyle karantina altında tutulan Çardak, Akyar, Issızca ve Kesmeburun köylerinde uygulanan karantina süresi İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile kaldırıldı.


Valilikten yapılan açıklamada, “Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve korona virüs (Covid-19) salgının kontrol altına almak amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince karantina altında tutulan Çardak, Akyar, Issızca ve Kesmeburun köylerinde 04 Aralık 2020 tarihi itibari ile yeni vakanın çıkmaması nedeniyle karantinanın 4 Aralık 2020 tarih saat: 24.00 itibari ile kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.


Ayrıca karantina altında tutulan Gebeli Mahallesi 10553 Sokakta da yeni vakanın çıkmaması nedeniyle uygulanan karantinan kaldırıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.