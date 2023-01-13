Osmaniye'de 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmada hakkında 4 yıl 2 Ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin yeri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan M.E. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.