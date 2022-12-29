İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de 4 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.M. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.


Jandarmadaki sorgusu tamamlanan İ.M. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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