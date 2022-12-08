Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar sonucu 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.A. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

V.A. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.