İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de 4 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmaniye'de 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığınca; yapılan çalışmalar sonucu 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan V.A. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.


V.A. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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