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Osmaniye'de 5 kilo TNT bulundu

Osmaniye’de Amanoslar Dağları bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, PKK’lı teröristlere ait 5 kilo TNT ve yaşam malzemesi ele geçirildiAlınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu başlatıldı.

Osmaniye'de Amanoslar Dağları bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda, PKK'lı teröristlere ait 5 kilo TNT ve yaşam malzemesi ele geçirildi


Alınan bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarınca teröristleri bulmak, etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak, barınak ve depoları imha etmek için Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç Operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında merkez ilçe Küllü köyü Amanoslar bölgesindeki Çatköy mevkisinde PKK'lı teröristlerce kullanılan 2 noktada toprağa gömülü 5 kilo TNT patlayıcı madde, 5 kilo sıvı yağ, 2 kilo çikolata, 6 adet kıyafet, 5 kilo zeytin, 10 kilo pekmez, 1 adet tencere, 1 adet çaydanlık, 5 metre naylon ele geçirildi.

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