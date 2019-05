Osmaniye'de 5. Off Road Festivali

Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Off-Road Kulübünün birlikte düzenlediği 5'inci Off-Road Festivali sona erdi. Festival kapsamında Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Akdeniz Off-Road Kupası ikinci ayak yarışları da Osmaniye'de yapıldı.

Nefes kesici görüntülere sahne olan etkinliğe Türkiye'nin dört bir tarafından off-road tutkunları katılırken yarışmayı yaklaşık binlerce kişi izledi.

Osmaniye Belediyesi 5'inci Off-Road yarışları için Osmaniye'ye Türkiye'nin farklı şehirlerinden özel tasarlanmış yüzlerce arazi aracı katıldı. Osmaniye Belediyesi Samet Aybaba İzci Kampı civarı Off-Road pistinde düzenlenen yarışlar 5 kategoride yapıldı.

Etkinliğe diğer illerden çok sayıda Off-Road tutkunu katıldı.

Osmaniye Belediyesi 5.Off-Road Festivali, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın test sürüşü yapmasıyla başladı. Ustaca özel hazırlanmış yarış parkurunu tamamlayan Başkan Kara, izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı konuşmada, “Katkı ve katılımlarınızdan dolayı tüm hemşerilerime, yarışları resmi statüye kavuşturan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyor, ayrıca bu etkinliği tüm şehitlerimize atfediyor ruhları şad olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi 5'inci Off-Road Festivali kapsamında Akdeniz Off-Road kupasında derceye girenler S1 kategorisinde Kahramanmaraş Off-Road Kulübünden Mehmet Baki Arpasatan birinci, S2 kategorisinde Tarsus Off Road Kulübünden Murat Akkaya birinci, Çukurova Off Road Kulübünden Hasan Yatalakoğlu ikinci, Kadirli Off Road Kulübünden İrşad Biçer üçüncü, S3 kategorisinde Adana Thruoff Kulübünden Salih Ünsal birinci, Osmaniye Off Road Kulübünden Kemal Arıcan ikinci, Gaziantep Off Road Kulübünden Ahmet Can Kaysı üçüncü, S4 kategorisinde Kilis Hüroff Kulübünden Erkan Karakaş birinci, Kilis Kiloff Kulübünden Hakan Bilecen ikinci ve Genel Klasman kategorisinde Murat Akkaya birinci, Hasan Yatalakoğlu ikinci, İrşad Biçer üçüncü oldular.