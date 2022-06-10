Osmaniye'de 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alana ekili halde 55 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Kadirli ilçesinde çalışma başlattı. Ormanlık alana çok sayıda kenevir bitkisi ekildiği bilgisine ulaşan ekipler, yapılan fiziki takibin ardından bölgeye operasyon düzenledi. Yaklaşık 55 bin kök kenevir bitkisinin ekili olduğunu gören ekipler, vakit kaybetmeden imha çalışmalarına başladı.

Öte yandan olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların kenevirlerin bakımlarını yapmak için kullandıkları düşünülen 2 adet jeneratör, 1 adet su motoru ile 400 metre de sulama hortuma el konuldu.