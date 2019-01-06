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Osmaniye'de 550 milyonluk hastane yatırımı ihaleye çıkıyor

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 550 milyon liralık yeni devlet hastanesi ihalesinin şubat ayında yapılacağını bildirdi.


Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, Osmaniye merkez Gebeli Mahallesi'nde bulunan, Milli Savunma Bakanlığından tahsisi sağlanan 102.500 metrekare yüz ölçümlü arazi üzerine yeni devlet hastanesi yatırımı gerçekleştirileceğini söyledi. Projenin oturum alanının 27.145, kapalı alanının da 190.137 metrekare ve toplam yatak sayısının 736 olduğunu vurgulayan Durmuşoğlu, "Sismik izolasyon sistemleri ile donatılmış projemizin yaklaşık 515 milyon TL'ye mal olması önerilmektedir. Bakanlığımız tarafından uygulama projeleriyle ihale dokümanları hazırlığı tamamlanmış olup Şubat ayı içerisinde yapım ihalesinin gerçekleştirmesi öngörülmektedir” dedi.

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