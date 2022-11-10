Osmaniye'de 6. Kitap Fuarı 25 Kasım'da açılıyor

Osmaniye Belediye tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Kitap Fuarı 25 Kasım 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek.

Masal Park yanında bulunan fuar alanında düzenlenecek ve hazırlıklarına başlanan kitap fuarına yüzerlerce yayınevi ve yazar katılacak.

3 bin 400 metre kare alana kurulacak olan kitap fuarı 10 gün süreyle 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Fuar süresince yazarlar ve binlerce kitap okuyucu ile buluşurken söyleşi programları ve çocuk etkinlikleri de gerçekleşecek.

Okuyucu ve çocuklara özel programların da olacağı Kitap Fuarı'nda sevenleriyle bir araya gelecek yazarların söyleşi etkinlikleri fuar alanına kurulacak söyleşi salonunda ücretsiz olarak yapılacak.

Fuarın onur konuğu ise ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak.