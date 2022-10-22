Osmaniye'de 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de 6 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay yıl hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı yakaladı.

Adliyeye sevk edilen M.K. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.