Osmaniye'de 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakaladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığından alınan bilgiye göre, jandarmanın dedektifleri JASAT ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs yapılan fiziki takip sonucunda yakalandı.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.