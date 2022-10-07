İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de 6 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye’de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Osmaniye'de hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.Y. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.


Adliyeye sevk edilen A.Y. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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