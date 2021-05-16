Osmaniye'de 66 düzensiz göçmen yakalandı

Osmaniye'de düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik otoban üzerinde yapılan uygulamada göçmen kaçakçılığı yapan 2 şahıs, 8'i Pakistan 58'i Afganistan uyruklu olmak üzere 66 mülteciyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişlerinin engellenmesi ile göçmen kaçakçılığı ve insan tacirliğinin önlenmesine yönelik uygulama yapıldı. Denetimler sırasında Diyarbakır'dan geldiği belirlenen 2 minibüs şüphe üzerine durduruldu. Minibüste yapılan kimlik kontrolünde göçmen kaçakçısı S.T. ve İ.A. isimli şahısların 8'i Pakistan 58'i Afganistan uyruklu olmak üzere 66 mülteciyi para karşılığında batıya götürdüğü belirlendi. Düzensiz göçmenlerle birlikte suçüstü yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Göçmen Kaçakçılığı' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yasa dışı yollarla Türkiye girdikleri tespit edilen 66 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin tamamlanması için Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildikleri öğrenildi.