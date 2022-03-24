İhlas Haber Ajansı

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Osmaniye'de 71 şişe sahte içki ele geçirildi

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde uygulama yaptı. Uygulama esnasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde polis ekiplerince arama yapıldı. Otomobili didik didik arayan ekipler, bagaj kapağını açtığında siyah poşetler içerisinde çeşitli markalarda 71 şişe bandrolsüz gümrük kaçağı içki ele geçirdi. Yapılan kimlik kontrollerinde B.T. olduğu belirlenen otomobil sürücüsü gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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